Usta raketler ödül aldı

ŞEHİTKAMİL Belediye Başkanlığınca, 25 Aralık Kurtuluş Günü etkinlikleri çerçevesinde organize edilen 4'üncü Geleneksel Badminton Kurtuluş Kupasında 8 farklı kategoride dereceye giren 32 sporcu, branşa özgü sportif malzemelerle ödüllendirildi.

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediye Başkanlığınca organize edilen geleneksel Badminton Kurtuluş Kupası’nda dereceye giren sporcular, Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde düzenlenen törenle ödüllendirildi. 8 farklı kategoride 226 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 4. Geleneksel Badminton Kurtuluş Kupası ödül töreninde ay-yıldızlı milli formayla Gaziantep’i temsil eden sporcular da yerini aldı. 32 sporcunun ödül kürsüsünde büyük mutluluk yaşadığı törende Gaziantep’te badminton branşında yürütülen başarılı çalışmalardan dolayı Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, Türkiye Badminton Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Ziya Koyuncu ’ya teşekkür plaketi takdim etti. Sporcu velilerinin de büyük ilgi gösterdiği törenin sonrasında şampiyon raketler, bölgesel ve ulusal platformdaki başarıların sayısının artacağının sözünü verdiler.

GELENEKSEL SPOR ORGANİZASYONLARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

25 Aralık Kurtuluş Günü spor etkinliklerinin 6 farklı branşta binlerce sporcunun katılımıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, Badminton Kurtuluş Kupası ödül töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümünü 6 farklı branşta kurumlar arası işbirliğiyle organize ettiğimiz geleneksel spor organizasyonlarında coşkuyla kutlamaya devam ediyoruz. Basketbol, badminton, futbol, sutopu, satranç ve yüzme branşında farklı yaş gruplarına yönelik düzenlediğimiz etkinlikler, sporcu öğrencilerimizden büyük ilgi gördü. Bugün badminton branşında centilmence yarışarak dereceye girmeye hak kazanan değerli sporcularımıza ödüllerini takdim edeceğiz. Organizasyonlara katılan ve dereceye giren tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Başarılarının devamlı olmasını diliyorum. Sportif faaliyetlere imkanlarımız elverdiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Sporcularımızın bu mecralarda heyecanlarını paylaşmak, yanlarında olmak bizim için ayrı bir mutluluk. Sporcularımızın yetişmesinde emeği geçen eğitmenlerimizi, antrenörlerimizi, federasyonumuzun değerli il temsilcileri tebrik ediyorum. Allah’ım bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın, bir daha Kurtuluş Savaşı yaşatmasın, bu aziz vatan toprakları üzerinde birlik ve beraberlik içinde yaşamayı nasip etsin.”

BADMİNTON BRANŞI CAMİASI ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Şehitkamil Belediyesinin Gaziantep’te badminton branşının gelişimi adına büyük destekler verdiğini ifade eden Türkiye Badminton Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Ziya Koyuncu, 4. Geleneksel Badminton Kurtuluş Kupası ödül töreni esnasında yaptığı konuşmada, “Şehitkamil Belediyemizin bizlere sunduğu imkanlarla çok rahat şartlarda antrenmanlarımızı yapabiliyor, geleneksel organizasyonları başarıyla icra edebiliyoruz. Bunun neticesinde sporcularımız hem sosyalleşiyor hem de Milli Takımlara kadar uzanan süreçte sportif başarılar elde ediyorlar. Ben tüm badminton camiası adına branşımıza verdikleri büyük desteklerden dolayı bir kez daha başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Organizasyonda dereceye giren tüm sporcularımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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