Uşaklılar sandığa gitti

UŞAK'ta kurulan 900 sandıkta 266 bin 974 kayıtlı seçmen, Cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekillerini seçmek için sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başlarına gitti.

Cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili seçimleri için Uşak'taki okullarda kurulan sandıklarda saat 08.00'den itibaren oy kullanma başladı. İlerleyen saatlerle birlikte sandık başlarında kuyruk oluştu. Sabahtan itibaren özellikle yaşlı vatandaşlar oyunu kullanmak için okullara geldi. Uşak genelinde seçim güvenliği için 628 polis ve 444 jandarma görev aldı. Uşak Valisi Salim Demir, "İlimizde seçimlerin huzur ve güvenlik içerisinde gerçekleşmesi amacıyla, seçim öncesi, seçim sırası ve seçim sonrasında yapılacak çalışmalar, alınacak tedbirler, sorumlular ve görev alanları belirlenerek 'İl Seçim Güvenlik Planı' hazırlanmış, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile 'Seçim Güvenliği Toplantıları' yapılmıştır. Seçimlerde görev alacak güvenlik personeline yönelik Seçim Güvenliği Eğitimi verilmiştir" dedi.

Feyzi DAVULCU / UŞAK, ()

FOTOĞRAF