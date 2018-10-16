Uşak Üniversitesi'nde yeni akademik yıl töreni

UŞAK Üniversitesi'nde, 2018-2019 akademik yılı açılış töreni yapıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törene; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, Uşak Valisi Salim Demir, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı AK Partili Nurullah Cahan, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve akademik personel katıldı.

Konuşma yapan TBMM Başkanvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Üniversitelerimizin sayısı ve öğrenci sayılarında çok önemli gelişmeler var. 2002'de 76 olan üniversite sayısı günümüzde 206'dır. Bugün yükseköğrenimde toplam 7.5 milyon öğrencimiz var. Bu sayıya baktığımızda Türkiye sayısal değerlendirmede Avrupa'da ikincidir" dedi.

Vali Demir ise, "Ülkemizi 2023 hedeflerine, 2053, 2071 vizyonlarına ulaştırmak istiyorsak, bunda üniversitelerimizin payı olması gerekmektedir. Eğitimli ve sağlıklı bireylere sahip olan devletler ve milletler, mutlaka geleceklerini hazırlamakta daha başarılı olacaktır. Başarı tesadüf değildir" dedi.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş ise üniversitenin 12'inci yılında 31 bin öğrenci ve 703 akademik personeliyle eğitime ve araştırmaya hizmet verdiğini belirterek, "Dünya çok hızlı değişiyor. Sadece eğitim, öğretim yöntem ve teknolojileri değişmiyor, düşünme biçimleri de bu hızlı değişimin içinde yerini alıyor. Öğrencilerimize, sizlere Rektörünüz olarak hayal kurmanızı, icat çıkarmanızı, insanlık için güzel ve faydalı adımlar atmanızı tavsiye ediyorum. Başta Facebook'u kuran Mark Zuckerberg olmak üzere Yahoo, Hotmail ve diğer sosyal paylaşım sitelerini kuran gençlerin sizin yaşınızda olduğunu hiç aklınızdan çıkarmayınız. Kendiniz için, aileniz için bu millet için bir hedefiniz ve idealiniz olsun lütfen. Şunu unutmayın, Yaşam ne kadar kötü gözükürse gözüksün, her zaman yapabileceğiniz ve mutlaka başarabileceğiniz bir şeyler vardır" dedi.

Feyzi DAVULCU / UŞAK, ()

FOTOĞRAFLI