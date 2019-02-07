Uşak Üniversitesi kenti tanıtacak ürünler tasarlayacak

UŞAK Valiliği İl Özel İdaresi bünyesinde yer alan seramik atölyesinde kenti tanıtmak için hazırlanacak ürünlerin, Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanması için toplantı yapıldı.

Uşak'ı tanıtacak ürünlerin tasarımı için yapılacak çalışmalar için bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Funda Kocabıyık, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Vali yardımcıları Ömer Kalaylı, Meral Batı Demirbaş ve Hüseyin Demirbaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Karahan, Genel Sekreter İbrahim Çalış, Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlileri Dr. Ezgi Gökçe, Dr. Beyhan Pamuk, Dr. Şengül Erol, Öğr. Gör. Ömer Görkem ve Öğr. Gör. Vefa İrdelp katıldı. Deri, tekstil ve seramik ürünlerle ilgili sunumların yapıldığı toplantıda Uşak'ın sahip olduğu kültürel değerlerin, tanıtım ürünlerine yansıtılmasının önemli olduğunu belirten Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Savaş, "Akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz, bu ürünlere yeni bir soluk getirecek, zaten üniversite olarak tasarım konusunda, Türkiye'de ve dünyada yeni bir pencere açma hedefimiz var" dedi.

Vali Kocabıyık, Uşak'ın daha iyi tanıtılması için şehrin tüm kurumlarıyla el ele verilmesi gerektiğine dikkat çekerek, İl Özel İdaresi seramik atölyesinde yapılacak tanıtım ürünlerinin tasarımı konusunda, Uşak Üniversitesi ile işbirliği yapılacağını kaydetti.

Kadir ÖZEN / UŞAK, ()

FOTOĞRAFLI