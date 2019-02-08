Uşak'taki kan stoğuna katkı sağlayan kampanya

UŞAK'ta, "Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır" sloganıyla yürütülen kan bağışı kampanyasına jandarma ve emniyet personeli de destek verirken, stoklara önemli oranda katkı sağlandığı ifade edildi.

Uşak Kızılay Kan Merkezi, kan stoklarını arttırmak için il genelinde "Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır" sloganıyla kan bağışı kampanyası başlattı. Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın ziyaretiyle destek verdiği kampanyada, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personeli de kan bağışında bulundu. Vatandaşların ve kamu personelinin yaptıkları kan bağışıyla, kan stoklarına önemli katkı sağladığı ifade edildi.

Katılımın beklenen seviyenin üzerinde olduğuna işaret eden Vali Funda Kocabıyık, "Kan vermek, sağlıklı her insanın alışkanlık haline getirmesi gereken bir davranıştır. Bununla birlikte, darda ve zorda kalan insanlara yardım etmek konusunda hassas duygulara sahip yardımsever Türk insanımız, kan bağışında da bu hassasiyetini göstermektedir. Bugün emniyet ve jandarma teşkilatı mensuplarımız da bu kampanyaya katılarak kan bağışına destek oldular. Kampanyada görevli Kızılay yetkililerimize, kampanyaya destek veren başta emniyet ve jandarma mensuplarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan Vali Kocabıyık, kan bağışı kampanyasına katılan emniyet ve jandarma mensuplarını ziyaretinin ardından Aybey İlkokulu'nu da ziyaret etti. Okul Müdürü ve öğretmenler tarafından karşılanan Vali Funda Kocabıyık, öğretmenlerle bir süre sohbet etti. Okuldaki sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Vali Kocabıyık, buradaki ziyaret ve incelemelerinin ardından okul civarındaki esnafın çay davetini de geri çevirmedi. Vali Kocabıyık, esnafla sohbet ederek 'hayırlı işler' diledi.

Kadir ÖZEN / UŞAK, ()

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