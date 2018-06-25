Uşak'taki iş dünyası ekonomik reformlar bekliyor

UŞAK'taki iş dünyası, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçlarının belli olmasının ardından, istikrarın süreceği değerlendirmesi yaparken, ekonomik reformlar beklediklerin dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinden sonra Uşak'ta iş dünyası sonuçlarla ilgili değerlendirme yaptı. Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karahallı, "Sanayici ve işadamları olarak ekonomideki belirsizliklerin bir an önce sona ermesini, yatırım ve üretim ekonomisinin canlandırılmasını bekliyoruz. Döviz kurlarında ve faizlerde artışların, olağanüstü dalgalanmaların sona erdirilmesini, sanayicinin ihtiyacı olan niteliklerde ara eleman yetiştirilmesi için mesleki eğitime ağırlık verilmesi, istihdam üzerindeki kamusal yüklerin arttırılmamasını, enerji fiyatlarını sürdürülebilir düzeylerde olmasını ve ihracat teşviklerin artırılmasını bekliyoruz" dedi.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selim Kandemir ise, "Seçime katılımın yüksek olmasından dolayı Türkiye, dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Seçimler, demokratik şartlar altında yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan'ın, milletvekili genel seçimlerinde Cumhur İttifakının kazanmasını tebrik ediyoruz. Bundan sonraki süreçte yeni sistemin istikrar ve ekonomi reformu açısından, önümüzdeki süreçte iyi neticeler doğuracağı kanaatinde olduğumu söylemek istiyorum. Seçimin Türk halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Uşak Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Sezer, ekonomi yönetiminin radikal kararlar almasını beklediklerini ifade ederek, "24 Haziran seçimleri, iş dünyasına memnuniyet vermiştir. Yeni sistem, istikrarın kalıcı olması açısından önem verilen bir yönetim modeliydi. Seçim sürecinde yaşanan karşılıklı polemiklerin kenara bırakılıp, istihdama, üretime, ihracata odaklanma kanaatindeyiz. Faiz sarmalığından bir an önce kurtulmamız için ekonomi yönetiminin radikal kararlar almasını beklemekteyiz" dedi.

TOBB Uşak Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mehmet Alperen Cinci, "Türkiye yıllardır beklenen bir sisteme geçiş yaptı. Ümit ediyoruz ki bu sistem, girişimciliği yavaşlatan bürokratik engellerden kurtaracak. Başkanlık sisteminin kolaylaştırıcılığı ile ülkemiz girişimcisi, dünya piyasaları ile daha kolay mücadele edecek. İlk günden piyasaların olumlu tepki vermesi ekonomik hareketliliği peşinden getirecektir. Bu vesile ile Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin ilk Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum" dedi.

Feyzi DAVULCU / UŞAK, ()

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