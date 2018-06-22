Uşak'ta uyuşturucu satışına 2 tutuklama

UŞAK'ta, 'torbacı' olarak bilinen, sokakta uyuşturucu madde satan kişilere yönelik yapılan operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevke edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 5 adrese yapılan baskınlarda, 84 uyuşturucu nitelikli hap, 50 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polis, 6 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yaptı, daha sonra bu 6 kişi serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Feyzi DAVULCU / UŞAK, ()

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