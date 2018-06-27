Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

UŞAK'ın Sivaslı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 420 kök hintkeneviri ve 750 gram esrarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Sivaslı'nın kırsal Cinoğlu Mahallesi'nde yaşayan A.İ. ve F.U.'nun evlerinin bahçesinde ve çevresinde izinsiz hintkeneviri yetiştirdiğini belirledi. Dün (salı) öğleden sonra harekete geçen jandarma, operasyon düzenledi. Şüphelilerin bahçelerindeki aramada boyları 50 ile 100 santimetre arasında değişen toplam 420 kök hintkeneviri ile 750 gram kubar esrar ele geçirildi. Hintkenevirleri imha edilmek üzere tek tek söküldü. A.İ. ve F.U., gözaltına alındı. İki şüphilinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Feyzi DAVULCU / UŞAK, ()

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