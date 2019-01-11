Uşak'ta seçim güvenliği toplantısı yapıldı

UŞAK'ta yerel seçim öncesi ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri düzenlenen toplantıda konuşuldu.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın başkanlığında, İl Genel Meclisi Salonu'nda yerel seçim öncesi ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri için toplantı yapıldı. Vali Yardımcısı Meral Batı Demirbaş, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yalçın Baysal, kaymakamlar, ilgili kurum müdürleri, güvenlik birimlerinin yetkilileri, siyasi parti belediye başkan adayları ve il başkanları toplantıya katıldı. Yerel seçimlerin güven ve huzur içinde tamamlanması için il genelinde tüm önlemlerin alındığını söyleyen Vali Kocabıyık, "Türk toplumunun geleneğinde demokrasi vardır. Bunun en büyük göstergelerinden birisi de ülkemizde gerçekleştirilen seçimlere yüzde 85'lerin üzerindeki katılımdır. Böylelikle halkımız demokrasiye sahip çıkmakta, özgür iradesini büyük bir oranla yönetime yansımaktadır. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde de vatandaşlarımız aynı hassasiyeti göstereceğinden ve demokratik bir seçim süreci geçireceğimizden şüphemiz yoktur. Seçim sürecinde bütün partilerin hassasiyetle hareket edeceği ve demokratik bir seçim geçireceğimiz inancıyla 31 Mart yerel seçimlerinin ilimize ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Feyzi DAVULCU/UŞAK,()

FOTOĞRAFLI