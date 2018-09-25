Uşak'ta reklam vergisinde indirim yapıldı

UŞAK Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO), üyelerin talebi üzerine Uşak Belediyesi ile görüşerek reklam ve ilanlardan adet başı alınan 0.13 kuruşluk vergide indirim talep etti. Uşak Belediyesi bu talebe karşılık vererek, alınan vergiyi 0.05 kuruşa indirdi.

UTSO yönetimi, üyelerden gelen talep üzerine Uşak Belediyesi'ne dilekçeyle başvurarak, fiyatın tekrar belirlenmesiyle ilgili talepte bulundu. Uşak Belediye Meclisi'ne sunulan dilekçe, Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Komisyonunun yaptığı çalışma sonucu reklam ve ilanlardan adet başı 0.13 kuruş olan bedel 0.05 kuruşa indirildi. UTSO Başkanı Selim Kandemir, "Belediye Başkanımız Nurullah Cahan ve Belediye Meclisi üyeleri bizleri kırmayarak, indirim talebimize olumlu yanıt verdi. Kararın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Üyelerimiz, bizler için çok önemli. Onlardan gelen her talebi titizlikle istisnasız değerlendiriyoruz. Ekonominin çarkları ile karar vericiler arasında köprü olmaya devam edeceğiz" dedi.

Feyzi DAVULCU / UŞAK, ()

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