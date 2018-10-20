Uşak'ta kaçak tütün operasyonu

UŞAK'ta polisin 3 ayrı adrese düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı 138 kilo kıyılmış tütün ve 610 paket makaron ele geçirildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, ildeki...

Uşak'ta kaçak tütün operasyonu

UŞAK'ta polisin 3 ayrı adrese düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı 138 kilo kıyılmış tütün ve 610 paket makaron ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, ildeki 3 ayrı adrese geçen perşembe günü operasyon yaptı. Aramalarda, gümrük kaçağı 138 kilo kıyılmış tütün ve 610 paket makaron ele geçirildi. Kaçak tütünlerle ilgili 3 kişi hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, serbest, bırakıldı.

Feyzi DAVULCU / UŞAK, ()

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