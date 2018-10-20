Uşak'ta kaçak tütün operasyonu

UŞAK'ta polisin 3 ayrı adrese düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı 138 kilo kıyılmış tütün ve 610 paket makaron ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, ildeki 3 ayrı adrese geçen perşembe günü operasyon yaptı. Aramalarda, gümrük kaçağı 138 kilo kıyılmış tütün ve 610 paket makaron ele geçirildi. Kaçak tütünlerle ilgili 3 kişi hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, serbest, bırakıldı.

Feyzi DAVULCU / UŞAK, ()

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