Uşak'ta AK Parti ve CHP milletvekillerini kaptırmadı

UŞAK'taki genel seçimlerde, 3 milletvekilliğinden 2'sini AK Parti, 1'ini CHP kazandı. CHP'li Özkan Yalım ve AK Partili Mehmet Altay, birer dönem daha milletvekili seçilirken, İsmail Güneş ilk kez meclise girdi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Uşak'ta Cumhurbaşkanlığı seçiminde 895 sandıkta kullanılan geçerli 235 bin 86 oyun yüzde 51.51'ini Recep Tayyip Erdoğan aldı. Erdoğan, Banaz, Karahallı, Eşme ve Sivaslı ilçelerinde kurulan sandıklardan birinci olarak çıktı. Erdoğan'ı, Muharrem İnce yüzde 34.97, Meral Akşener yüzde 11.07, Selahattin Demirtaş yüzde 1.28, Temel Karamollaoğlu yüzde 0.91, Doğu Perinçek yüzde 0.23 oy ile takip etti.Genel seçimde de AK Parti 4 ilçede birinci sırada yer aldı. Genel seçimlerin de galibi AK Parti oldu. Uşak'ta 4 ilçede de AK Parti birinci sırayı kaptırmadı. Bu sonuçlarla AK Parti 2 olan milletvekili sayısını koruyup, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doktor İsmail Güneş ile 3 dönemdir milletvekilliği görevini yürüten Avukat Mehmet Altay'ı TBMM'ye gönderdi. Diğer 1 milletvekilliğini ise CHP aldı. CHP'nin Uşak milletvekili ise bir dönem daha işadamı Özkan Yalım oldu.

'UŞAK SANDIKTA DEVLET VE MİLLET DÜŞMANLARINA OSMANLI TOKADI ATTI'

AK Partili Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan seçimlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, Uşak'ın sandıkta devlet ve millet düşmanlarına Osmanlı tokadı attığını söyledi. Başkan Cahan, "Artık Uşak AK Parti'nin bir kalesidir. Halkımız Uşak'a AK Parti mührünü vurmuştur. Türkiye ve Uşak AK Parti'nin rengine büründü. Cumhur İttifakı'nda beraber olduğumuz MHP'lilere teşekkür ederim" dedi.

'HEDEFLERE GİDEN YOLDA VİTESİ YÜKSELTTİK'

AK Parti Uşak İl Başkanı Mehmet Çakın da seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, AK Parti'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine giden yolda vitesi bir üst seviyeye çıkardığını söyledi. Çakın, şöyle devam etti:

"AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 2023 yolculuğunda, kaptanlığa devam edecek. Bir seçim dönemini daha alnımızın akıyla geçirdik. Kazanan milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı oldu. Kimseyi ötekileştirmeden, toplumun her kesimini kucaklayarak ve insana değer vererek çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Sonuçların ilimiz ve ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

'ŞARTLAR EŞİT DEĞİLDİ'

CHP Uşak İl Başkanı Nadi Sancar da Uşak'ta adaylar ve teşkilatla birlikte 24 Haziran seçimleri için ciddi bir çalışma yürüttüklerini ancak bekledikleri sonucu elde edemediklerini kaydetti. Sancar, "İktidar partisi ciddi bir kamu gücüne sahip, şartlar eşit değildi. Her türlü imkanı kullandılar. Bazı seçim sandıklarında emniyet güçlerinin iktidar partisi lehinde oy verilmesiyle ilgili müdahalede bulunduklarının duyumları aldık. Gerekli işlemleri ve girişimleri yaptık. Nihayetinde seçimi kazandılar. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. İktidar partisinin ülkemiz üzerinde uyguladıkları politikalarda özellik de toplumumuz üzerinde ki ayrıştırmalardan vazgeçmesini, herkesin Cumhurbaşkanı anlayışının sergilenmesini bekliyoruz" dedi.

MHP Uşak İl Başkanı Halit Görgülü de seçimlerin kazananının liderleri Devlet Bahçeli olduğunu vurgulayıp, "Devletimizin, milletimizi bekası noktasında Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'yi her zaman zor durumdayken ayağa kaldıran yegane kuvvet olmuştur. 24 Haziran seçimlerinin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Feyzi DAVULCU / UŞAK, ()

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