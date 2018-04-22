Urlalı miniklerin 23 Nisan kutlaması

URLA Belediyesi Çocuk Bakım Evi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Urla Atatürk Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenledi.

Etkinliğe Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar'ın yanı sıra Urla Belediye Başkan Yardımcısı Emine Sağlam Baş, protokol üyeleri, veliler ve Urlalılar katıldı. 2015 yılında belediye çalışanlarının çocuklarını emanet edebilmeleri için hayata gerilen Çocuk Bakım Evi'nin minik öğrencileri, 23 Nisan heyecanını yaşadı. Halk dansları, koro gösterileri ve şiirleriyle izleyicilerin karşısına çıkan öğrenciler, gösterileriyle hem güldürdüler hem de duygusal anlar yaşattılar.

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, "Geleceğimiz onlara emanet. Onlar bizim en kıymetlilerimiz. Çocuklarımız daha iyi koşullarda eğitim alsın diye Çocuk Bakım Evimizi yeniledik. Yeni binamızı 23 Nisan günü çocuklarımızla birlikte açacağız" dedi.

Etkinlik sonunda Urla Belediye Başkan Yardımcısı Emine Sağlam Baş, Urla Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Aynur Karanfil ve Urla Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü İlhan Korkmaz öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak hediye verdi.

İZMİR, ()

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