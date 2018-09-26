Urla'yı anlatan resimler sergilendi

URLA’da yaşayan ressamlar Urla'yı çizdikleri resimlerini eski Tamirhane Binası’nda sergiledi.

Urla Belediyesi ve Urla Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu iş birliği ile eski Tamirhane Binası’nda gerçekleşen resim sergisinin açılışına Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Belediye Başkan Vekili Oben Sezer, Urla Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Canan Balkır, Urla Esnaf ve Sanatkatlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan, ressamlar ve sanatseverler katıldı. Urla resimlerine hayat veren ressamların tabloları, beğenildi. Yağlı boya, akrilik boya, kara kalem, pastel ve sulu boya ile çalışmalarını sergileyen ressamlara plaketlerini Urla Kaymakamı Önder Can ve Urla Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Canan Balkır verdi. Sergiyi 5 Ekim 2018 Cuma gününe gezilebilecek.

İZMİR, ()

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