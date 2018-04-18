Urla'da goji berry üretilcek

İZMİR'in Urla ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Zeytinler'de yeni alternatif ürün olarak 'goji berry' (kurt üzümü) dikimi yapıldı.

Urla Belediyesi, Urla Kent Konseyi, Urla Lions 2000 Derneği işbirliğiyle kadınlara yeni bir üretim alanı açmak amacıyla Urla’ya bağlı Zeytinler'de goji berry üretim alanı sahası kuruldu. İki farklı araziye toplamda 200 fidan dikildi. Fidan dikimine Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar’ın yanı sıra CHP Urla İlçe Kadın Kolları Başkanı Deniz Ulçay, parti üyeleri, Urla Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayfer Nalbant ve yönetim kurulu üyeleri, Lions 118 R Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Hayri Tuna Yükselen, Urla Lions 2000 Derneği üyeleri ve Zeytinler köylüleri katıldı.

Kırsal alanda kadın istihdamını arttırmaya yönelik projelere destek verdiklerini belirten Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, ilk fideyi köylülerle birlikte dikti. Meyvenin pazarının oluşması için ellerinden gelen desteği vereceklerini belirten Uyar, "Zeytinler'de yeni bir alternatif ürün deniyoruz. Özellikle kadınlarımıza üretim alanı yaratmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Goji berry üretimi hakkında bilgi alan kadın üreticiler, organik tarım uygulamalarıyla tarladan sofraya yetiştirmiş oldukları ürünlerin satışını yapacaklar.

İZMİR, ()

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