Ürettikleri ürünler ile ihtiyaç sahiplerine destek oluyorlar

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediyesi ve Ankara Giyim Sanayicileri Derneği’nin (AGSD) ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında Tepekule Kurs Merkezi’nde açılan giyim üretim ve konfeksiyon kursunda eğitim gören kursiyerler, ürettikleri projeler ile ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor.

Ergenekon Mahallesi’nde bulunan Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) Tepekule Kurs Merkezi’nde alanında uzman eğitmenler aracılığıyla eğitim gören 80’e yakın kursiyer, giyim ve konfeksiyon ürünlerinin hazırlanmasını öğrenerek, yüzlerce yeni konfeksiyon ürünün üretilmesini sağlıyor. Kendi aileleri ve yakın çevrelerinin giyim ihtiyacını karşılayan kursiyerler, Yenimahalle Belediyesi’nin yapmış olduğu sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla ihtiyacı olan kadın ve çocukları da unutmuyor.

TÜM İHTİYAÇLARININ GİDERİLEMESİ SAĞLANACAK

Kursiyerler, bu yıl da Ankara Barosu ve Yenimahalle Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen Yenimahalle Kadın Sığınma Evi’nde bulunan şiddet mağduru kadın ve çocukların kullanması amacıyla 100’e yakın konfeksiyon ürünü hazırladı. Üretilen konfeksiyon ürünleri sayesinde, Kadın Sığınma Evi misafirlerinin elbise, pantolon, şort, tulum, etek, ceket gibi tüm ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanacak.

BİN 500 ALIŞVERİŞ ÇANTASI DİKİLDİ

Ayrıca Barıştepe, Avcılar, Şentepe ve Tepekule YENİMEK Kurs Merkezlerinde giyim ve konfeksiyon ürünleri eğitimi alan kursiyerler, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve doğayı korumak için hazırlanan projelere destek olarak, kendileri ve ilçe sakinlerinin kullanımı için bin 500 adet kumaş alışveriş çantası dikti. Farklı renklerde ve sağlam kumaşlar kullanılarak üretilen çantalar, çevrenin korunmasına ve atık üretiminin azaltılmasına fayda sağlayacak.

Gereksiz poşet kullanımını en aza indirerek, Yenimahalle’de doğaya bırakılan atık miktarını azaltmak için hayata geçirilen projelerin önemine dikkat çeken Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, "Kursiyerlerimiz ürettikleri ürünler sayesinde hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor hem de zor durumda olan kadınlarımızın ve çocuklarımızın giysi, kıyafet ihtiyaçlarını gideriyor. Yenimahalle’nin kaynakları vatandaşa dokunan projelerde hayat buluyor" dedi.

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