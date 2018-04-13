Üreticiye yerinde ve uygulamalı eğitim

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından kırsal alandaki zeytin üreticilerine yerinde ve uygulamalı eğitim verildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğiyle kurulan ekip, zeytinciliğin yoğun olarak yapıldığı Kaleobası, Burunsuzlar, Yeniceli, Karacaören mahallesi başta olmak üzere 10 mahallede 150 zeytin üreticisine çadırda eğitim verdi. Okulda, sosyal tesislerde ve camilerde zeytin yetiştiricilerine yerinde ve uygulamalı eğitim imkanı ile üreticilere uygulamalı hastalık zararlıları, budama, aşılama ve hasat eğitimi veren ekip, bilgiler aktardı.

Slayt eşliğinde eğitimi veren ziraat mühendisleri Eyüp Aydın ve Samet Karadeniz, katılımcılara budama, gübreleme ve bakımla ilgili teknik bilgileri anlattı.

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