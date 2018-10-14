Üreticilere 606 koyun ve keçi dağıtıldı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Kiraz ilçesindeki 152 üreticiye 606 koyun ve keçi dağıttı. Yetiştiricilik eğitimi alan hak sahipleri, Sakız, Kıvırcık, Tahirova ve Saanen cinsi koyun ve keçileriyle buluşma anında büyük mutluluk yaşadı.

Kırsal kesimi destekleme projesi kapsamında düzenli geliri olmayan köylülere bugüne kadar binlerce küçükbaş hayvan veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez Kiraz'da 606 hayvan daha dağıttı. Büyükşehir'in uzman kadrosunun verdiği yetiştiricilik eğitimlerini tamamlayan 12'si kadın 152 kişi, bütçelerine ek gelir sağlayacak hayvanlarını kurayla teslim aldı. Kiraz ilçesine bağlı Akpınar, Çayağzı, Doğancılar, İğdeli, Kırköy, Ören, Sarısu, Taşlıyatak, Tekbıçaklar, Tumbullar, Umurlu, Yenişehir ve Yeşildere köylerinden gelen hak sahiplerinin Sakız, Kıvırcık, Tahirova ve Saanen cinsi koyun ve keçileriyle buluşma anları da görülmeye değerdi.

Küçükbaş hayvancılığı teşvik etmek ve yaygınlaştırmak amacıyla 2015 yılında hayata geçirdiği proje ile Bayındır, Bergama, Beydağ, Güzelbahçe, Karaburun, Kiraz, Kınık, Menderes, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire ve Urla ilçelerine bağlı 376 köyde, 2 bin 265 üreticiye yaklaşık 9 bin küçükbaş hayvan dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi, zor günler geçiren köylülere 'can suyu' oldu. Büyükşehir'in dağıttığı koyun ve keçilerin toplam sayısı, yeni doğumlarla birlikte 13 bin 500'e ulaştı.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI