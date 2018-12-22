Üretici ve tüketici Buca'da buluştu

BUCA Belediyesi, Buca Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlediği iki ayrı etkinlikle Yerli Malı Haftası ve Dünya Kooperatifçilik Günü'nü kutladı. Belediye binası önünde kurulan Üretici Pazarı'nda, köylülerin ürettiği ürünler tüketiciyle buluştu. Belediyenin meclis salonunda düzenlenen Yerli Malı, Kooperatifçilik ve Tarım Politikaları panelinde ise yerli üretimin önemine bir kez daha dikkat çekildi.

Etkinlikler, Buca'nın köylerinden gelen üreticilerin Buca Belediyesi önünde kurduğu pazarla başladı. Pazarda, yumurtadan zeytinyağına, reçelden tatlıya, gözlemeden dolmaya birçok ürünün yer aldığı stantlar Bucalıların akınına uğradı. Köylüler, birbirinden doğal ve lezzetli ürünlerini kısa sürede satmanın mutluluğunu yaşarken, pazarda ayrıca Ulusal Tohum Takas Merkezi tarafından ücretsiz olarak yerel (atalık) tohum dağıtımı yapıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ve Buca Belediye Başkan Yardımcısı Murat Işık da pazarı gezerek üreticiye destek verdi. Üreticilere seslenen Sarıbal, "Tarlada, çamurun içerisinde, tozlu yollarda sabahın kırağının düştüğü o saatlerde, maydanozun, dereotunun, domatesin, patlıcanın, biberin, meyvenin nasıl toplandığını iyi bilirim. Daha henüz 30 yıl önce soframızdaki bütün yiyecekleri kendi bahçemizden alıp çocuklarımıza sunarken şimdi her şeyi marketlerden alıyoruz. Bize ihtiyaç diye sunulan yaşam tarzını dayatmaya çalışan çoklu şirketler, yabancı egemenler bizim ne tüketeceğimize karar vermeye çalışıyorlar. Diyorlar ki 'Siz üretmeyin, biz size poşetlerle marketlerden veririz.' O yüzden dünyada yeni bir mücadele var. Elbette bu mücadele burada Buca'da da var. Siz değerli çiftçiler eğer kendi topraklarınızda üretip çocuklarınıza vermezseniz, eğer topraklarınıza sahip çıkmazsanız bu topraklarda bu ülkenin sahibi değil modern köle olarak, bu ülkenin bekçisi olarak kalırız" dedi.

Daha sonra Buca Belediyesi Meclis Salonu'nda 'Yerli Malı, Kooperatifçilik ve Tarım Politikaları' konulu panel düzenlendi. Yerli üretimin önemine vurgu yapılan ve moderatörlüğünü Muhittin Akbulut'un yaptığı panele konuşmacı olarak CHP Genel Başkanı Orhan Sarıbal, Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Araştırma Görevlisi Fatih Özden ile Köy-Koop İzmir Birliği Müdürü Yasemin Engin katıldı.

İZMİR, ()

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