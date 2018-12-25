Üreten kadınlar 'Yılbaşı Şenliği'nde buluşuyor

ANTALYA, () - BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, üreten kadınların el emeği göz nuru ürünlerini 26- 30 Aralık'ta Karaalioğlu Parkı'nda açılacak Yılbaşı Şenliği'nde Antalyalılarla buluşturuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Tophane Çay Bahçesinde düzenlediği 'Yerli Malı Şenliği'nin ardından şimdi 26- 30 Aralık'ta Karaalioğu Parkı'nda Yılbaşı Şenliği düzenleyecek. Şenlikte, kadın kooperatifleri, dernekler, STK'lar, kadın platformları ve daha birçok üreten kadın, el emeği ürünlerini satarak bütçelerine katkı sağlayacak. Büyükşehir ASMEK ve Aile Eğitim Merkezi kursiyerlerinin de katılacağı şenlik yeni yıl haftasında farkındalık oluşturacak. El emeği göz nuru ürünler Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen stantlarla satışa çıkacak.

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