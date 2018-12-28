Üreten kadınlar 'Yeni Yıl Şenliği'nde

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı 'Yeni Yıl Şenliği'nde, , üreten kadınların el emeği göz nuru ürünleri Antalyalılarla buluşturuldu..

Antalya Büyükşehir Belediyesi, geçen hafta Tophane Çay Bahçesinde düzenlediği Yerli Malı Şenliği'nin ardından bu kez kadın üreticilere yönelik Karaalioğu Parkı'nda 'Yeni Yıl Şenliği' düzenledi. El emeği göz nuru ürünler Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen yaklaşık 200 stantta satışa çıktı. 30 Aralık'a kadar Antalyalılarla buluşacak şenlikte, ASMEK ve Aile Eğitim Merkezi kursiyerleri, kadın kooperatifleri, dernekler, STK'lar, kadın platformları ve daha birçok üreten kadın, el emeği ürünlerini satacak.

Şenliğin ilk günü üreten kadınları ziyaret eden ve stantları gezen Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürü Alev Aslangiray, katılımcıların ilgilerinden memnun olduklarını ifade ederek, “Yerli Malı Şenliği'nin ardından üreten kadınlarımızın yoğun isteği üzerine Yeni Yıl Şenliği'nde de bir araya geldik. Yaklaşık 200'e yakın stant kuruldu. Tüm halkımızı şenliğimize bekliyoruz" diye konuştu.

BAŞKAN TÜREL'E TEŞEKKÜR

Gaziantep yöresine özgü yemekleri standında sergileyen Mehtap Yılmaz, “Yerli Malı Şenliği'nde Tophane'de sergi açmıştım ve çok memnun kaldım. Yeni Yıl Şenliği'nde de ürünlerimizi sergileme fırsatı bulduk. Kendim yapmış olduğum Gaziantep yöresine özgü başta içli köfte, yaprak sarma ve kurabiye gibi gıda ürünlerini burada satışa çıkardım. Bizlere bu imkanı veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel'e çok teşekkür ederim" diye konuştu.

BÜTÇEMİZE KATKI

Aşkın Çakıroğlu da "Şenliğe katılmak için Finike'den geldim. Burada üreten kadınlarımızla hep birlikte olmaktan dolayı memnunum. Ben gözleme ve yufka ekmek açıyorum ziyaretçilerimize ikram ediyoruz. Şenliğin ilk günü olmasına rağmen ilgiden çok memnunuz" dedi.

SEVİMLİ DOSTLAR DA UNUTULMADI

Sokak hayvanlarına yardım etmek için şenlikte stant açan Antalya Can Dost Derneği Başkanı Arife Yanık, hayvan severlerin bağışlamış olduğu ürünlerin satışını yaptıklarını, gelirini de yine hayvanlara mama ve bakım olarak kullandıklarını ifade etti.

ANADOLU LEZZETLERİ ŞENLİKTE

Yerli Malı Şenliği'nden sonra Karaalioğlu Parkı'nda da sergi açmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Nebahat Çelik, “Antalya Konyalılar Derneği olarak Yeni Yıl Şenliği'nde de ürünlerimizi satışa çıkardık. Konya yöremizin meşhur çiçek bamyası var çorbası yapılır, Meram bağlarımızın yaprağı ve taze ıhlamur var. Antalyalı vatandaşlarımızı şenliğimize bekliyoruz" diye konuştu.

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