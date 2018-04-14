Üreten kadınlar, öğrencilere birincilik getirdi

BAHÇEŞEHİR Koleji Güzelbahçe Fen Lisesi öğrencileri Sıla Özinan ve Eylül Şimşek, bu yıl 49'uncusu düzenlenen TÜBİTAK lise öğrencileri araştırma projeleri yarışmasında Sosyoloji alanında Ege bölge birinciliğini elde etti. Antalya'daki Türkiye finaline gitmeye hak kazanan iki öğrenci, üretici kadınların semt pazarlarındaki faaliyetleri ile yöreye ait somut olmayan kültürel mirası aktarmada etkin rol oynadıklarını saptadı.

Bahçeşehir Koleji'nin Güzelbahçe Kampüsü'ndeki Fen Lisesi'nde eğitim gören 11. sınıf öğrencileri Sıla Özinan ve Eylül Şimşek, danışmanları Deniz Sarıoğlu önderliğinde, Seferihisar'daki kadın üretici pazarını mercek altına aldı. Pazardaki üretici kadınlarla tek tek görüşen öğrenciler, ilçede yaşayan kadınların somut olmayan kültürel miras varlığı olarak adlandırılacak unsurları kazanç kapısı haline getirdikleri, özellikle el sanatları, yemek gibi yollarla gelir elde ettikleri ve hem cinsleri tarafından örnek alındıklarını saptadı. Kadınların yüzde 73.8'inin pazarda çalışmaya başladıktan sonra kendilerine gösterilen saygının arttığını söyledikleri, iş hayatına atıldıktan sonra aile içinde ve arkadaş çevrelerinde sözlerine daha çok önem verildiğini dile getirdikleri belirlendi. Öğrencilerin araştırmasının sonucuna göre, kadınlar satışını yaptıkları ürünlerin bilgisini müşterileri ile paylaştıkları, böylelikle somut olmayan kültürel mirasın nesiller ve kişiler arası aktarımının sağlandığı ortaya çıktı. İki öğrenci projeleriyle bu yıl 49'uncusu düzenlenen TÜBİTAK lise öğrencileri araştırma projeleri yarışmasında Sosyoloji alanında Ege bölge birinciliğini elde etti ve Antalya'daki Türkiye finaline gitmeye hak kazandı.

Öğrenciler Sıla Özinan ve Eylül Şimşek, araştırmanın sonuçlarını, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sundu. Başkan Soyer, ilçenin kalkınmasında kadınlarla yapılan çalışmaların iyi sonuçlar verdiğini, bunu bilimsel bir araştırma sonucu olarak görmenin gurur verici olduğunu söyledi. Üretici pazarlarının kuruluş amacının küçük üreticiyi ve kadınları desteklemek olduğunu ifade eden Soyer, yedi-sekiz tezgahla başlayan pazarın, 400 tezgaha ulaştığını belirtti. Başkan Soyer, bu pazarlarda dışarıdan ürün satmanın yasak olmasının yerel ve doğal ürünleri koruduğunu bunun da hem somut olmayan kültürel mirasın korunmasını desteklediğini hem de tüketicilere sağlıklı ürünler sunulmasını sağladığını belirtti.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI