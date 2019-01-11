Ünverdi'den, KOBİ paketine övgü

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan KOBİ Değer Kredisi paketinin ekonominin canlanmasına önemli katkılarının olacağını belirtti.

Ünverdi yaptı yazılı açıklamada, KOBİ Değer Kredisi ile 13 banka tarafından KGF destekli olarak ihracat ve imalat sektörlerine 1 milyon liraya kadar, diğer sektörlerde ise 500 bin TL’ye kadar toplam 20 milyar lira destek verileceğini kaydetti.

Özellikle son dönemde finansmana ulaşmakta güçlük yaşayan işletmelerin KOBİ Değer Kredisi ile rahat bir nefes alacağının altını çizen Ünverdi, “Sayın Bakanımız Berat Albayrak’ın reel sektöre yönelik destek açıklaması üreten ve ihracat yapan firmalarımız açısından çok önemli bir adım olmuştur. Program kapsamında firmalarımıza 6 ay geri ödemesiz, KGF kefalet destekli ve aylık yüzde 1.54 faizle kredi imkanı sunulacak. Ekonomik dengelenme süreci ile birlikte 2019 yılının hemen başında alınan bu kararı çok olumlu buluyoruz. Ekonomide yaşanan güçlüklerin aşılmasında bu ve benzeri desteklerle birlikte ekonomimizin çok daha hızlı toparlanacağına yürekten inanıyoruz. KOBİ Değer Kredisi paketinin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Sayın Bakanımıza ve devlet yetkililerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

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