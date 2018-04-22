Ünüvar’dan 23 Nisan Mesajı

ADANA,()- TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “23 Nisan, tüm dünya çocuklarına armağan edilen bir bayram olmanın yanında, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ilan edildiği gündür” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini anımsatan Ünüvar, “23 Nisan 1920’de kurulan Meclis, ülkenin içinde bulunduğu şartlara rağmen milletten aldığı güçle İstiklal Mücadelesi’ni başarıyla sonuçlandırmış, ezelden beri hür yaşayan milletimizin, ebediyete kadar hür yaşayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir. Bu bakımdan 23 Nisan tarihi, sadece çocuk bayramı olmanın yanında, milli egemenliğin millete ait olduğunun ilan edildiği gündür” ifadelerini kullandı. Ülkemizin ve dünyanın geleceğinin çocukların ellerinde şekilleneceğini kaydeden Ünüvar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Çocuklarımız, milli egemenliğimizin devamlılığını sağlayacak en önemli kaynağımızdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek; donanımlı, girişimci, ufku geniş, değerlerine bağlı olarak yetişmelerini sağlamak hepimizin ortak hedefidir. Bilindiği üzere Türkiye’de, 24 Haziran’da yapılacak seçimle yeni bir dönem başlayacak. Gönül rahatlığı ile ifade edebiliriz ki; millet iradesinin daha güçlü bir şekilde temsil edileceği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sayesinde çocuklarımız daha büyük, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye’de yaşayacaklar. AK Parti olarak, milletimizin teveccühü ile bu seçimden de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde alnımızın akıyla çıkıp, sadece ülkemiz çocukları için değil tüm dünya çocukları için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Dünya barışına katkı sağlaması temennisiyle bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle anıyorum.”

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