Unutulmaya yüz tutan sanatlar sergiyle hatırlandı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün Konak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen çini işlemeciliği, elde maraş işi, minyatür ve tezhip kursları ile Bergama Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirdiği halı dokuma kursu öğrencilerinin eserlerinden oluşan sergi, İzmir Resim Heykel Müzesi ve Galerisi'nde açıldı.

60 kursiyerin eserlerinden oluşan serginin açılışına katılan İl Kültür Turizm Müdür Vekili Murat Karaçanta, Bakanlığın Yaygın Kültürel Eğitim faaliyetleri kapsamında kaybolmaya yüz tutmuş Türk süsleme sanatları ve geleneksel el sanatlarını tanıtmak, aslına uygun olarak öğretip, eğitilmiş elemanlar ve ustalar yetiştirerek gelecek nesillere aktarımını sağlamak amacıyla ülke genelinde kurslar düzenlediğini söyledi. Karaçanta, "Müdürlüğüz tarafından son 5 yıldır düzenlenen ve giderek artan bir ivme kazanan kurslarımızı geleneksel sanatlarımızın tanıtımının yanında istihdam imkanı da yaratmaktadır. Kursiyerlerimizin çalışmalarından oluşan sergimiz bu yöndeki çabaların somut örneklerini oluşturmaktadır. 2017 yılında düzenlenen kurslarda eğitim gören 60 kursiyerin 500 civarındaki eseri beğeninize sunulmuştur. Müdürlüğümüze ulaşan talepler doğrultusunda 2018 yılında da kurslarımız devam edecektir" dedi.

Kursiyerlerin sertifikalarının dağılmasının ardından sergi gezildi. Sergi, 22 Nisan'a kadar gezilebilecek.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

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