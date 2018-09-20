'Unutkanlık alzheimer habercisi olabilir'

ÖZEL Hatem Hastanesi Nöroloji ve Klinik Nörofizyoloji Uzmanı Doç.Dr . Remzi Yiğiter, genellikle yaşlılarda önemsenmeyen unutkanlığın Alzheimer habercisi olabileceğini belirterek, bu tür durumlarda uzman yardımı alınması gerektiğini ifade etti.

Hatem Hastenesi Nöroloji ve Klinik Nörofizyoloji Uzmanı Dr. Remzi Yiğiter, 21 Eylül Alzheimer Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, günümüzde unutkanlığın en çok şikayet edilen durumlardan biri haline geldiğini ifade etti. Doç Dr Yiğiter, nöroloji ve psikiyatri polikliniklerine gençlerin unutkanlık şikayeti ile başvurmalarına rağmen yaşlılarda ise unutkanlığın önemsenmediğini ifade etti. Özellikle yaşlılardaki unutkanlığın alzheimer hastalığından kaynaklanabileceğini anlatan Dr. Yiğiter, “Nöroloji ve psikiyatri polikliniklerine çoğunlukla genç yaşında hastalar, unutkanlık şikayeti ile geliyor. Ülkemizde ve özellikle de bölgemizde yaşlılardaki unutkanlık şikayetleri yaşına bağlanarak çoğunlukla doktora götürülmemektedir. Bu da tedavi edilebilecek bir durum varsa gecikmesine neden olmaktadır” dedi.

TEDAVİSİ VAR

Dr. Remzi Yiğiter, unutkanlığın sebeplerinin tedavi edilebileceğini ifade ederek, unutkanlığı neden olan alzheimer hastalığının ise bazı semptomlarının tedavisi mümkün olduğunu ifade etti. Dr. Yiğiter, “Unutkanlık yapan çok fazla sebep var. Bunlardan en sık olanı tabii ki alzheimer hastalığıdır. Alzheimer hastalığını durduran veya gerileten tedavi olmasa da, hastalığın ilerleme hızını yavaşlatan ve özellikle huysuzluk, sinirlilik, uygunsuz konuşma gibi davranışsal semptomların tedaviler vardır. Tedavi edilebilen çok fazla unutkanlık nedenleri de var. Unutkanlık şikayeti olan hastalarda sebep araştırılmalı ve tedavi edilebilen bir durum ise hızlı bir şekilde tedavisinin düzenlenmesi gerekir” şeklinde konuştu.

Yakınlarında alzheimer olan kişilerde bu hastalığın görülme riskinin daha fazla olduğunu anlatan Dr. Remzi Yiğiter, genellikle yaşlılarda önemsenmeyen unutkanlığın alzheimer habercisi olabileceğini belirterek, bu tür durumlarda uzman yardımı alınması gerektiğini ifade etti. Alzheimer hastası ile ilgili dikkat edilmesi gereken konularında da uyaran Yiğiter, “hastalarda beslenme ile ilgili durumlara dikkat edilmesi gerekiyor. Sıvı-elektrolit eksiklikleri ve düzensizlikleri, bazı vitamin eksikleri oluşabilir. Çünkü ileri evredeki hastalar kendilerine hatırlatılmadıkça yemek yemeyi, su içmeyi bile unutabiliyorlar. Yine ileri evrede ki hastalarda hareketsizlikten ve yatağa bağımlı olmalarından kaynaklanan, idrar yolları enfeksiyonu, akciğer enfeksiyonu ve yatak yarası, hastada bilinç bozukluğu gibi durumlar gelişmeye başlayabilir. Bu durum alzheimer sürecinden farklıdır ve mutlaka bunlara yönelik tedavilerin de aksatılmaması gerektiğini bilmelerini istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Dr. Yiğiter, alzheimer hastalarının yakınları ve bakıcılarının da ciddi psikolojik sorunları olabileceğini hatırlatarak, “Alzheimer hastalarının yakınları ve bakıcılarının da ciddi psikolojik sorunlarının olabileceğini hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Çünkü sürekli ilgilenilmesi gereken bir hastaya hem fiziksel, hem de psikolojik destek verince kendine ayıracak zamanları olmuyor. Bu bakıcı yükü durumunun da hastayı takip eden hekimlerin aklında olması gerekir. Buna yönelik olarak hem gerekli tedavileri vermek, hem de bakıcı yükünü azaltacak önerilerde bulunmak gerekir'' dedi.

Dr. Yiğiter, unutkanlık görülen yaşlıların muayene, nöropsikolojik testler ve laboratuvar testleri ile alzheimer olup olmadığı ve unutkanlığının sebebinin araştırılabildiğini kaydederek, uygun tedavinin düzenlenebileceğini de sözlerine ekledi.

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