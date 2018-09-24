Ünsal Ören, eğitimde markalaşmayı hedefliyor

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP merkezli Ünsal Ören Özel Okulları ve Anadolu Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ünsal Ören, yeni eğitim ve öğretim yılına yeni okullar ve yeniliklerle başladıklarını belirterek, “Türkiye'nin yerli ve milli eğitim markası olmak için eğitime yatırım yapmaya devam ediyoruz" dedi.

3 ilde 13 okul ve 3 özel öğretim kursu ile eğitim ve öğretime başladıklarını belirten Ünsal Ören, “Yeni eğitim yılına önemli yeniliklerle başladık. Öncelikle Enerji Lisemiz açıldı. Enerji Lisesi'nde, geleceğin en popüler sektörü için profesyoneller yetiştireceğiz. Yine Kız Anadolu ve Fen Lisemiz Gaziantep'in en çok tercih edilen bölgesi İbrahimli'deki yeni binasına taşındı. Nizip ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de yeni binasında eğitim vermeye başladı. Ünsal Ören Özel Okulları'nın yanında bir diğer önemli eğitim markamız olan Anadolu Okulları da büyüyor. Söke'deki Anadolu Okullarının ilk kampusunu Kahramanmaraş'ta hizmete açtık" şeklinde konuştu.

Enerji Lisesi'nin Gaziantep ve ülke için çok önemli olduğunu vurgulayan Ünsal Ören, “Biz, iyi eğitimin herkesin hakkı olduğunu düşünen bir eğitim kurumuyuz. Bu yıl ilk kez öğrenci alan Enerji Lisemiz 4 yıl boyunca ücretsiz eğitim verecek. Enerji, geleceğin sektörü. Dünyayı yöneten ülkelerin politikaları büyük ölçüde enerji kaynaklarına göre şekilleniyor. Bu nedenle enerjinin önemi gelecekte daha da artacak. 4 Yıllık ücretsiz eğitimin ardından Enerji Lisemizden mezun olacak öğrenciler Europass Belgesi ile Avrupa'da işyeri açma ya da çalışma sertifikasına sahip olacak. Ayrıca, KOSGEB ile yapılan anlaşma ile herkese 50 bin lira hibe ve 100 bin lira 2 yıl sonra ödemeye başlanması şartıyla faizsiz kredi garantisi sunulmaktadır" dedi.

Türkiye'nin daha fazla kalkınmasının ve gelişmesinin yolunun nitelikli eğitimden geçtiğini, bu nedenle de eğitime yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Ünsal Ören, temel hedeflerinin ülkenin yerli ve milli eğitim markası olmak olduğunu vurgulayarak, "Gelişmiş ülkelere baktığımızda, hepsinin ortak özelliğinin eğitimde yakaladıkları başarı olduğunu görüyoruz. Bu bilinçle gerek Anadolu Okulları gerekse de Ünsal Ören Özel Okulları olarak, eğitimden kazandığımızı yine eğitime yatırmaya devam edeceğiz. Ülkemizin en büyük davalarından birinin milli eğitim davası olduğunu düşünerek, bu davaya hizmet etmeye, katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu topraklarda doğan, bu ülkenin imkanları ile büyüyen ve bu ülkenin geleceğine güvenen eğitim kurumları olarak Türkiye'nin yerli ve milli eğitim markası olma yolunda adım adım ilerliyoruz" diye konuştu.

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