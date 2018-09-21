Ünlü şefler, GastroAntep'te gösteri yaptı

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Geliştirme Vakfı (GAGEV)'in ev sahipliğinde yapılan Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali'nde (GastroAntep), ünlü şefler workshop gösterisi yaptılar.

Festival Park'ta düzenlenen etkinliğe, Arda Türkmen, Cüneyt Asan, Fatih Tutak, Luigi Taglient, Cristian Escriba, Josean Alija gibi Türkiye'nin ve dünyanın ünlü şefleri katıldı.Gaziantep mutafağının vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan kebap çeşitlerini izleyicilerin huzurunda gerçekleştiren Cüneyt Asan, katılımcılardan olumlu not aldı.Gaziantep’e özgü ürünleri kullanarak acılı, fıstıklı, sebzeli, patlıcan ve kuşbaşı olmak üzere 5 çeşit kebap yapan Cüneyt Asan, Gaziantep'in gastronomide tek kent olduğunu söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in bir hikayesi, geçmişi olduğunu belirterek, festival dolayısıyla şeflerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yemeğin birleştirici bir gücü olduğuna dikkati çeken Şahin, "Aslında sofra bir sanat. Şeflerimiz, doğadaki güzelliğin sofraya nasıl yansıdığını gösterdi. Büyük tasarım, inovasyon var. Gaziantep olarak bu konuda güçlü bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz, ulaşmamız gereken hedefler var. Burada da genç bir kitle var. Festivale gelip, bu güzellikleri paylaşan herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, diğer yerli ve yabancı yemek şeflerinin sunumlarıyla devam etti.

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