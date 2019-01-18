Ünlü Şef Mehmet Gezen Yenimahalle’de

ANKARA, ()- YENİMAHALLE Belediyesi tarafından düzenlenen seminerde Ünlü Şef Mehmet Gezen, Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) kursiyerleri ile bir araya geldi.

YENİMEK Ata Kurs Merkezi’nde gerçekleştirilen seminer, kursiyer ve mahalle sakinleri tarafından yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, sofralarda birçok çeşit sunumu ile yer bulan balık hakkında merak ettikleri tüm soruları sorma imkânı buldu.

‘SİRKELİ SU BALIK KOKUSUNU GİDERİYOR’

Balık pişirme teknikleri ve süreleri hakkında bilgi veren Şef Mehmet Gezen, şunları söyledi:

"Balık, kızartma ve ızgara tekniklerinin dışında hazırladığımız kıyma, köfte, mantı gibi değişik türlerde sofralarımızda yer buluyor. Öncelikle dondurulmuş balık yerine mutlaka taze balık satın alınmalıdır. Büyük balık tercih ediyorsak, fileto ettikten sonra bıçak vurduğumuz iç tarafını vitamin ve fosfor kaybının engellenmesi açısından suyla temas ettirmemeliyiz. Pişirilirken ev içerisinde ağır koku bıraktığı için balık tercih edilmiyor. Ocağımızda kaynattığımız sirkeli su yardımıyla bu kokuyu giderebiliriz. Balık çorbası yaparken kırlangıç ve iskorpit gibi balıkların tercih edilmesi lezzetli çorbaların yapılmasına olanak sağlar."

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