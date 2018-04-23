Ünlü şef Danilo Zanna, ANKAmall'da çocuklarla buluştu

Gizem KARADAĞ/ANKARA, () –ÜNLÜ İtalyan aşçı Danilo Zanna, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, ANKAmall’da çocuklarla bir araya geldi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ülkede coşkuyla kutlanırken, Başkent Ankara'da çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Ece Türkiye Proje Yönetimi tarafından yönetilen, birbirinden renkli etkinlikleriyle Ankaralıların buluşma noktası olan ANKAmall AVM’de, çocuklar gün boyu doyasıya eğlendi. Ünlü İtalyan aşçı Danilo Zanna’yı konuk eden ANKAmall, çocuklar için pasta süsleme yarışması organize etti. Bir yandan aileleriyle vakit geçirmenin tadını yaşayan, diğer yandan da pasta süsleyen çocuklar adeta çifte bayram yaşadı. Önlüklerini giyen minikler, anneleri ve aşçı Zanna’nın yardımıyla pastalarını süslemek için tüm hünerlerini sergiledi. Minikler arasından 6'ncı sınıf öğrencisi Yaren Savkar, etkinlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, pastayı Türk Bayrağı şekilde süslemek istediğini ifade etti. Veli Filiz Keskin ise, bu tarz etkinliklerin çocukların sosyal gelişimlerine faydalı olduğunu ve ailelerin evde de çocuklarla bu tür faaliyetler yapması gerektiğini belirtti.

Yarışmanın ardından jürinin puanlamasıyla en güzel pastalar seçildi ve çocuklara çeşitli hediyelerle, sertifika verildi.

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