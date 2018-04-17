Ünlü pedagogdan masterclass

MERSİN, () - MERSİN Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın davetlisi olarak kentte gelen Polonyalı Şan Pedagogu Roman Werlinski’yi, geleceğin operacılarına ders verdi.

Roman Werlinski, Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı öğrencileri ile masterclass gerçekleştirdi. Roman Werlinski, düzenlenen programda, bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Etkinliğin açılışında konuşan Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Betül Yarar, "Böyle büyük bir ismi yıllar sonra yeniden Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda ağırlamaktan gurur duyduk. Öğrencilerimizin ileri düzeyde performans, teknik ve yorum becerisinin kazandırılmasına yönelik bu çalışma bizler için büyük bir öneme sahiptir" dedi.

Etkinliğin ardından 1996-2002 yılları arasında Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Anasanat Dalı’nda eğitmen olarak görev yapan Roman Werlinski’nin adı Opera Bölümü’nde bir stüdyoya verildi. Stüdyonun açılışına, Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Taşkıner Ketenci, şan eğitimini Werlinski ile sürdüren ünlü tenor Bülent Bezdüz, öğretim elemanları, sanatçılar ve öğrenciler katıldı.

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