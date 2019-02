Ünlü modacılar Antalya'da buluşuyor

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA Moda Haftası- Fashion Week'te, yerli yabancı ünlü modacılar bir araya geliyor. Hotel Su'da düzenlenecek moda günlerinde, Türk ve yabancı modacılar özel kreasyonlarını sunacak.

Antalya'da EMY Organizasyon & Ajans tarafından 6-8 Mart tarihlerinde bu yıl ikincisi düzenlenecek Antalya Moda Haftası- Fashion Week'te, Türk ve yabancı ünlü modacılar buluşacak. Lübnanlı modacı Abed Mahfouz, Azerbaycan asıllı Norveçli Shervin Najafpour, Türkiye'de sanat eğitimi alan Azerbaycanlı Fakhriya Khalafova'nın katılacağı moda günlerine, Türk modacılar Güler Baysal, Burcu Kandemir, Selen Dalkıran ve Nilüfer Korkmaz da özel kreasyonlarıyla yer alacak.

SHAKİR AHMEDZADE PODYUMDA

Yerli ve yabancı 30 mankenin podyuma çıkacağı moda günlerinde Shervin Najafpour'un baş mankeni ise Best Model Of The World ikincisi Azeri model Shakir Ahmedzade olacak. Ahmedzade, Najafpour imzalı bir kıyafeti tanıtacak. Üç gün boyunca Antalya, İstanbul ve yurtdışından Emy Organizasyon & Ajans'a bağlı 30 manken podyumda yer alacak.

Organizasyonun her ayrıntısıyla ilgilenen ajans sahibi Eda Meltem Yılmaz, "Moda günlerinde Lübnanlı Abed Mahfouz'un yer alacak olması bizleri heyecanlandırıyor. Dünya moda sektörü öncülerinden bir isim. Azerbaycanlı iki modacımız da yeni kreasyonlarını sergileyecek. Best Model ikincisi Shakir Ahmedzade ise podyumda farkını ortaya koyacak. Turizmin başkentinde modanın nabzını tutacağız" dedi.

Yılmaz, moda günleri kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ise bir alışveriş merkezinde tüm modacıların katılacağı karma defile gerçekleştireceklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI