Ünlü Doktor Beyaz, kanseri anlattı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()-Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Bölümü Öğretim üyesi Dr. Semir Beyaz, kanserle savaşırken korkusuz ve yaratıcı olmak gerektiğini, vücudun ve yaşamın kendi mekanizmasını anlamadan hastalıkların düzgün bir şekilde tedavi edilemeyeceğini söyledi.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Bölümü Öğretim üyesi Dr. Semir Beyaz , Teknoloji ve Endüstri 4.0 Çağında Kansere Etki Eden Etmenler' isimli konferansı için İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Konferans Salonunda bilim severlerle buluştu. Hatay’ın Samandağ ilçesinde doğan Dr. Beyaz , Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Bölümü’nde doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra Cold Spring Harbor Labrotory’de kendi araştırma laboratuvarını kurdu. Kanser nedir? sorusu ile konuşmasına başlayan Beyaz, kansere etki eden faktörleri çalışırken neden-sonuç ilkesi gözeterek değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti. Kanserde ilk unsur olarak sigarayı önceleyen Beyaz, yeme içme alışkanlıkları, obezite ve fiziksel inaktivite etkisine değindi. Hayati ve biyolojiyi anlarken tamamen lineer bir koordinasyon olmadığını ama sigara ve obezite gibi faktörlerin kansere sebep olma riski olduğunun altını çizdi. Kansere ilk tedavi yaklaşımı tümörün cerrahi olarak alınması olduğunu, yüzyıllarca önce düşünülen bir teknik olsa da, günümüzde hala kullanıldığını söyleyen Beyaz, "Bu tedavinin problemleri tümöre erişememe veya tümörün yayılması durumunda etkili olmamasıdır. 1900'de radyo terapinin kullanılması evresine geçildi. Böylece kanserli hücrelerin öldürülmesi amaçlandı. İlk bulunduğunda bu yöntem çok ilkeldi. Simdi daha efektif kullanılmakta ve sadece kanserli hücrelere odaklanılabilmektedir. Buna benzer yıllara yayılan gelişimler, inovasyonu hedefleyen ve işbirliğini on plana çıkaran ISTE gibi üniversitelerde mümkündür. Avantajlarına rağmen, radyoterapinin problemleri, tümörün yayılması durumunda etkili olamaması ve yaşamsal organlara hasar verebilmesidir. Herkesin en çok bildiği kanser tedavilerinden biri de kemoterapidir. Kemoterapi 1940’larda Harvard Kanser Enstitüsünde hızlı bölünen hücreleri toksik ilaçlarla öldürmek fikri üzerine kullanılmaya başlanmıştır. Kemoterapinin yan etkileri ve problemleri kanser hastaları için önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bu yüzden kansere bütünsel ve etkili bir tedavi yöntemi geliştirmek için basit ama multidisipliner yani birden fazla disiplini içine alan bir yönteme odaklanmamız lazım" dedi.

KANSERDE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İLE MÜCADELE

Kanserde en heyecan verici gelişmelerden biri, son yıllarda immunoterapi adi verilen ve bağışıklık sistemini kullanarak kanserli hücreleri yok etmeyi hedefleyen tedavi yöntemi olduğunu konuşmasında belirten Beyaz şunları söyledi:

"Kanserin bağışıklık sisteminden kaçma ve onu kandırma mekanizmasını immunoterapi ile ortadan kaldırmak amaçlanıyor. Bu yaklaşım, temel bilimlerin desteklemesi sonucu mümkün oldu. Bu yüzden temel bilimleri toplum olarak desteklememiz lazım ve kaynak ayırmamız lazım ki hastalıkların temel mekanizmaları anlaşılsın ve buna göre immunoterapi gibi yenilikçi tedavi yöntemleri geliştirilsin. Vücudun ve yaşamın kendi mekanizmasını anlamadan hastalıklar düzgün bir şekilde tedavi edilemez."

Konuşmaların ardından İSTE Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tolga Depçi, Dr Semir Beyaz’a plaket ve hediye takdim etti.

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