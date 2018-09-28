Ünlü aşçı Zeki Açıköz, YENİMEK kursiyerlerine aşure tarifi verdi

ANKARA, () - TÜRKİYE Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz ve ekibi, Muharrem Ayı dolayısıyla Yenimahalle Belediyesi’nin YENİMEK kursiyerleri ile aşure etkinliğinde bir araya geldi.

Yenimahalle Kurs Merkezi’ne gelerek yemek kurslarında eğitim gören kursiyerlere aşure tarifi veren Zeki Açıköz, kursiyerlere Muharrem Ayı’nın olmazsa olmazı aşureyi lezzetli yapmanın püf noktalarını anlattı. Aşurenin içerisine haşlanmış olarak konulması gereken baklagillerin ayrı ayrı haşlanması gerektiğini söyleyen Zeki Açıköz, “Baklagillerin hepsinin haşlanma süresi farklıdır. Bu yüzden baklagilleri ayrı ayrı haşlayın. Ceviz ve fındığı haşlamayın, onları bir gün öncesinden ıslatırsanız tazeliğini korumuş olursunuz. Safran bildiğiniz üzere çok faydası olan bir bitkidir. Biz aşure yaparken tencereye bir çay kaşığı safran baharatı da ilave ediyoruz. Sizlere de tavsiye ediyorum” dedi.

Daha sonra aşuresini Başkan Yaşar’a da tattırmak isteyen Zeki Açıköz, Başkan Yaşar’ı makamında ziyaret etti. “Çok beğendim. Elinize sağlık” diyen Başkan Yaşar, “Ziyaretinizden memnuniyet duydum. Aşçılık hizmet sektörünün olmazsa olmazlarından. Devamlı yeniliğe açık bir alan. Biz de kurslarla vatandaşlarımıza bu konuda eğitim veriyoruz. Bugün sizin engin bilgilerinizden yararlandılar. Teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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