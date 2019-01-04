Üniversitelilere, sınav öncesi sıcak süt ve poğaça ikramı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR Belediyesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencilerine, yarıyıl final sınavı öncesinde sıcak süt ve poğaça ikramında bulundu.

Sabahın erken saatlerinde NEVÜ Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi girişinde hazırlıklarını tamamlayan belediye personeli, yarıyıl final sınavına girecek olan öğrencilere sınav saati öncesi ikram çeşmesinden sıcak süt ve yanında da poğaça ikramında bulundu. Nevşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen uygulamadan oldukça memnun kaldıklarını belirten NEVÜ öğrencileri, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’e iyi dileklerini sunarak teşekkür etti. Belediye Başkanı Atilla Seçen de yarıyıl final sınavına girecek olan öğrencelere başarılar diledi.

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