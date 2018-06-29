Üniversiteliler Romanya'da işsizliği konuştu

Ufuk AKTUĞ/ BELEN(Hatay),()-HATAY'ın Belen Kaymakamlığı’nı temsilen 9 üniversite öğrencisi Erasmus+ Gençlik Değişimleri Projesi kapsamında Romanya CPDIS Derneği'nin ev sahipliği yaptığı Ne(E+)td adlı projeye katıldı.

Etkinlik İtalya, İspanya, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'den toplam 45 katılımcıyla gerçekleşti. Projenin ana konusu gençlerin işsizlik problemi olup, katılımcılar ülkenin genç işsizlik sorunlarını, geçmişten günümüze değişen sonuçları inceledi ve fikir alışverişinde bulundular. Bunların yanı sıra yaygın eğitim metotları eşliğinde yaratıcılık, teknolojiyi kullanma, aktif dinleme ve çalışma, grup içi iletişim, fikir alışverişi, kişisel gelişim ve kültürel kaynaşma konuları ile ilgili dolu dolu ve keyifli aktivitelerde bir arada çalıştılar. Tüm ülkeler kendi kültürlerini tanıtma amaçlı kültür geceleri düzenlediler ve Türk katılımcılar diğer ülke katılımcılarına Türkiye ve Hatay hakkında kültürümüzü tanıtmak amacıyla bilgiler verdiler. Proje boyunca eğitimlerin yanı sıra Horezu’da aktif olarak çalışan, çocukların el sanatları, müzik, resim, dans gibi yeteneklerini dünya çapında olimpiyatlara taşıyan okula ziyaret yapıldı.

Belen Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Erasmus+ projeleri ile gençlerin hayata bakış açılarının değiştiğini, kendilerini sosyal hayata hazırlama anlamında çok önemli olduğunu belirtti. Genç işsizliği konusunda farkındalık yaratarak bir kere daha katılımcıların ilgiyle çalıştıkları bir proje örneği olduğu için katılımcı öğrencilere, ev sahipliği yapan Romanya ekibine ve Proje Koordinatörü Yeliz Sevim’e teşekkürlerini iletti.

FOTOĞRAFLI