Üniversiteliler, lise öğrencilerine gönüllü matematik dersleri verecek

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ,()-KIRKLARELİ Üniversitesi ve Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, 'Meslek Edinme Sürecine Matematiksel Bir Dokunuş' projesi işbirliği protokolü imzalandı.

Kırklareli Üniversitesi'nde işbirliği protokolünün imzaları; Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörürile Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Cahit Akın tarafından atıldı. Protokol kapsamında Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü ile Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Kırklareli Kocahıdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü) arasında sosyal ve bilimsel işbirliğinin gerçekleştirmesi amaçlanıyor. Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, proje ile üniversitenin matematik bölümü öğrencileri tarafından Kırklareli Kocahıdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine gönüllü olarak matematik derslerine destek sağlanacağını ifade etti. Şengörür, "Gerçekleştirdiğimiz proje ile yüreklerinde iyilik ve sevgi tohumu taşıyan öğrencilerimiz, eğitim hayatı boyunca edindikleri bilgileri toplumsal hassasiyet ve sorumluluk bilinci çerçevesinde Kırklareli Kocahıdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıfta eğitim gören öğrencilere aktarmak, daha bilinçli, sosyal, akademik başarısı yükselmiş öğrenciler olmasını sağlamaktır" dedi.

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Cahit Akın, meslek lisesinde öğrenim gören öğrencilerin eksiklerinin giderilmesi açısından onların geleceğini şekillendirecek olan işbirliği protokolünü imzalamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.