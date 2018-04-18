Üniversiteliler, langırt turnuvasında topladıkları kitapları köy okuluna bağışladı

TRAKYA Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı uygulama etkinlikleri çerçevesinde langırt turnuvası düzenleyerek sağlanan kitaplar Tayakadın Şehit Cem Havale İlk ve Ortaokulu kütüphanesine bağışladı.



TÜ Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı'nın düzenlediği langırt turnuvasına katılımcılar, getirdikleri kitap karşılığında turnuvaya katıldılar. Turnuvaya Kaan Dinçer, Ömer Işık, Ozan Topal,Mert Çoşkun, Selahattin Hayta, Oğuz Sarıbıyık, Muharrem Salman, Sevilay Asil, Özden Kara, Güler Eda Acınır, Fatih Hasan Sayılır, İsmail İnce, Erdinç Gürü, Emrah Taş, Samet İpek, Emre Özder, Rıdvan Kartel katıldı. İki saat süren turnuva sonrasında Turnuva birincisi Muharrem Salman oldu. Birinciye iki kişilik kahvaltı ödülü verildi.

Toplanan 80 kitap, Tayakadın Köyü Şehit Cem Havale İlk ve Ortaokul'na götürüldü. Okul Müdürü Necmettin Kıyıcı, kitapları teslim alarak, "Çocuklar kitap okumaya ilgili ve istekli. Üniversite öğrencilerinin düşünüp kitapları bize getirmelerinden mutluluk duyduk. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Kütüphanemiz kitaplarla daha da zenginleşti" dedi.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım öğrencileri; Saliha Güçlü, Müslüm Günay, Hilal Arıkan, Esra Göçer, "Langırt turnuvasına kitap bağışlayanlar katıldılar. Topladığımız roman ve hİkaye kitaplarını bir okula bağışlamayı düşündük. Tayakadın köyü Şehit Cem Havale ilk ve orta okuluna götürmeyi uygun bulduk" dedi.