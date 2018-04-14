Üniversiteliler Dünya Sanat Günü'nde sergi açtı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin Dünya Sanat Günü nedeniyle açtığı '5. Geleneksel Öğrenci Sergisi'ndeki resim, heykel ve grafik tasarım eserleri beğeni topladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Heykel ve Grafik Tasarım Bölümü'nde öğrenim gören öğrenciler, 5. Geleneksel Öğrenci Sergisi'ni, Bodrum Belediyesi Hakan Aykan Trafo Kültür ve Sanat Merkezi'nde açtı. 85 öğrencinin 130 eseri, sergide yer aldı. Serginin 13-20 Nisan arasında ziyarete açık kalacağı belirtildi. Açılışta, Resim Bölümü Başkanı Doç. Musa Köksal, Heykel Bölümü Başkanı Esra Sağlık ve Grafik Tasarım Bölümü Başkanı Enis Timuçin Tan da öğrencilerini yalnız bırakmadı.

Açılışta konuşan Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Erol Turgut, "Gelecekte bu ülkenin en değerli sanatçıları olma yolunda dev adımlarla ilerleyen öğrencilerimizin yıl boyunca ürettiği eserleri bizlerle, Bodrumlularla paylaşması benim ve hocalarımız için gurur verici. Bu sergide yer alan eserlerin beğenilmesi de beni çok mutlu etti. Öğrencilerimiz tüm yeteneklerini ve becerilerini eserlerine yansıttılar onlarla gurur duyuyoruz" dedi.

Heykel Bölümü 4. sınıf öğrencisi 26 yaşındaki Melike Koparan ise "İletişim araçlarının çokluğu ve yoğun bir şekilde bilgi, imge akışı, günümüz sosyal yaşamında her şeyi değersizleştirmeye, sıradanlaştırmaya ve yabancılaştırmaya yol açmıştır. Bu sebeple gücümüzün, kullanacağımız aracın yine sanat olduğunu hatırlama ve hatırlatmak amacıyla bugünü arkadaşlarımız ile yaptığımız eserleri sergileyerek kutluyoruz" dedi.

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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