Üniversiteli modacıdan yeni koleksiyon

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - MEHMET Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Emin Gülmez Meslek Yüksek Okulu moda tasarım son sınıf öğrencisi Fevzican Ceman, yeni koleksiyonunu gözler önüne serdi. 'Kapsül' koleksiyonu, moda takipçilerinden tam not aldı.

Antalya'da beş yıldızlı bir otelde gerçekleşen fotoğraf çekimlerine Emy Ajans mankenleri Nandra Lima, Adelia Marajapova, Afranur Karagöz, Yasmin Uge, Bengi Aktürk ve Nejla Zulovic katıldı. Kış ayları için ekose kumaşlardan hazırlanan 'Kapsül' koleksiyonunda, kırmızı renkli çizgilerin ağırlıklı olması dikkati çekti. Sırp fotoğrafçı Ehat Lekoviç'in objektifine poz veren mankenler, kıyafetlerin şık ve rahat olduğunu söyledi.

10 parçadan oluşan koleksiyonun fotoğrafları sosyal medyada ses getirdi. Moda takipçileri, koleksiyonu inceleyerek beğenilerini yorumlara yansıttı. Fevzican Ceman'ın aynı zamanda ajansının stylingliğini yaptığını hatırlatan Emy Organizasyon & Ajans kurucusu Eda Meltem Yılmaz, çekimleri yakından takip etti.

Genç modacı, okulunu tamamladıktan sonra kendi markasını yaratarak moda sektöründe kariyer yapmak istediğinin altını çizdi.

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