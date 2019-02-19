Üniversiteli gençlerden köy okuluna eğitim yardımı

DENİZLİ'nin Çameli ilçesindeki Kirazlıyayla İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Buldan Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından eğitim ve kırtasiye malzemeleri yardımı yapıldı.

Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından başlatılan 'Köy Okullarında Okul Öncesi Eğitime Destek Projesi' kapsamında, Çameli ilçesinin kırsal Kirazlıyayla Mahallesi'nde okuyan öğrencilere yardım yapıldı. Üniversite öğrencilerinin kendi çabalarıyla topladığı, kırtasiye malzemeleri, müzik aletleri, oyuncaklar ve tiyatro gösterilerinde kullanılabilecek çeşitli kostümler, öğrencilere dağıtıldı. Kirazlıyayla İlkokulu öğrencileri, kendilerine eğitim desteğinde bulunan üniversiteli ağabey ve ablalarına teşekkür etti.

PAÜ Buldan Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Yusuf Kaya, amaçlarının kırsal mahallelerde öğrenim gören çocukların eğitim kalitelerini arttırmak olduğunu belirterek, "Getirilen araç, gereçleri açarken çocukların yüzlerindeki sevinç görülmeye değerdi. Minik öğrencilerle beraber okulda görevli öğretmenler de etkinlikten çok memnun kaldı. Köy Okullarında Okul Öncesi Eğitime Destek Projesi, farklı okullarda yapacağımız faaliyetlerle devam edecek" dedi.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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