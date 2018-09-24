Üniversiteli gençlerden anlamlı ziyaret

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de faaliyet göstermeye başlayan ve çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan Genç Gönüller Topluluğu Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı Hacı – Rukiye Gazioğlu huzurevini ziyaret etti.

Huzurevi sakinlerine getirdikleri hediyeleri veren öğrenciler yaşlılarla masa tenisi oynayıp, sohbet etti. Genç Gönüller Topluluğu kurucusu Yasin Çıkrıkçı yaptığı açıklamada " Huzur Evindeki büyüklerimizi ziyaret ederek onların yüzünde bir kez daha umut ve mutluluk ifadesi bırakmak istedik. " dedi.

FOTOLU