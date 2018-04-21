Üniversiteli eski öğrencilerden Türkiye’de bir ilk

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () - SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tiyatro Topluluğu’nun (OMÜTİT) eski üyeleri 30’uncu yıl kuruluş yıldönümleri nedeniyle yıllar sonra bir araya gelerek tiyatro oyunu sahnelemeye hazırlanıyorlar.

OMÜTİT üyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) mezunları, yıllar sonra bir araya gelerek yeniden sahneye çıkacaklar. Türkiye’de bir ilki başaracak olan OMÜTİT üyeleri üniversitenin farklı yıllarından ve farklı bölümlerinden mezun olmuş değişik meslek grubundan pek çok eski öğrenci, üyesi oldukları OMÜTİT çatısı altında bir kez daha birleşerek bu yıl 24’üncüsü düzenlenecek olan OMÜTİT Tiyatro Festivalinde perdelerini açacaklar.

22 Nisan 2018 Pazar günü OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi OMÜ Sahnesi’nde seyircisiyle bulaşacak olan OMÜTİT üyeleri ‘Fanus’ oyununu sahneleyecekler. Oyunu eski bir OMÜTİT üyesi olan Vedat Diri yazarken, yönetmenliğini Özcan Aydoğdu, genel sanat yönetmenliğini Kamil Sönmez üstlendi. Yıllar sonra tiyatro sevdasıyla bir araya gelen değişik yaş ve meslek grubundan eski OMÜTİT üyeleri bu anlamda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirirken, sergileyecekleri oyunun tüm dekor, ışık, kostüm ve aksesuar tasarımlarını yine kendileri tarafından tasarlanacak.

Herkesi tiyatro oyununa davet eden Yönetmen Özcan Aydoğdu, herkesi fanuslarını kırmaya ve kendilerini sorgulamak için tiyatroya davet etti. Aydoğdu, "İçimizden kopanlarla dışımızda yaşadıklarımızı örtüştürmeyi başaramadığımız, fanuslarımızda hapsettiğimiz hayatları sorgulayan, modern çağ insanının ortak sıkıntılarını irdeleyen bir oyun ortaya koyacağız" dedi.

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