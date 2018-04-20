Üniversiteli aşçılar yemek yarışmasından, 6 madalya kazandı

KIRKLARELİ Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı öğrencileri Trakya Aşçılar Derneği tarafından düzenlenen “Trakya Yemek Yarışması’ndan 1 altın, 4 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı.

Trakya bölgesini ve Türkiye’yi uluslararası gastronomi alanında tanıtmak ve bu alanda unutulmuş lezzetleri gün yüzüne çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen yarışma Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirildi. Yarışmada Pınarhisar Meslek Yüksekokulu’nu öğrenciler Ali Karabağ, Umut Genel, Begüm Güler, Anıl İzgi ve Elif Arslan temsil etti. Yarışmada Kırklareli Üniversitesi öğrencileri, 1 altın 4 gümüş ve 1 bronz madalya almayı başardı.

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