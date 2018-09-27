Üniversitelerin güvenliği değerlendirme toplantısı yapıldı

KAYSERİ, () - VALİ Süleyman Kamçı, 3’ü devlet olmak üzere 4 üniversitesi bulunan ve 75 bin öğrencinin yükseköğrenim gördüğü Kayseri'de, gerekli tedbirlerin görüşülmesi için düzenlenen “Üniversitelerin güvenliğine yönelik değerlendirme toplantısında" üniversite temsilcileri ve güvenlik birimlerinin yöneticileri ile bir araya geldi.

Vali Kamçı başkanlığındaki toplantıya Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, ilçe belediye başkanları, üniversite temsilcileri, kredi ve yurtlar kurumu temsilcisi ile ilgili kamu kurumlarının yöneticileri katıldı. Vali Süleyman Kamçı, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 4 üniversiteye sahip Kayseri’nin bu zenginliğinin farkında olduğuna işaret ederek, idari personel yapısı dikkate alındığında çok geniş bir kitleyi ilgilendiren yüksek öğrenimin huzur ve güvenliğini devam ettirme kararlılığında olduklarını söyledi.

Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde yerli ve yabancı öğrenci olmak üzere toplam 74 bin 379 öğrenci bulunduğunu ifade eden Vali Kamçı, bu öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim görmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Ailelerin evlatlarını üniversitelere gönderirken güvenlik konusuna özel önem vermeye başladığını kaydeden Vali Kamçı, “Üniversitelerimizde asayiş ve güvenlik açısından son derece başarılı bir 2018 yılı geçirdik. Huzur ortamının devamı ve en ufak bir üzücü olayın yaşanmaması adına aldığımız tedbirler sayesinde birkaç münferit küçük olay dışında üniversitelerimiz huzur ortamı içerisinde eğitimlerini sürdürüyorlar. Üniversite rektörlerimiz ile güvenlik birimlerimizin yöneticilerinin sürekli temas halinde olması ve önleyici tedbirlere ağırlık verilmesi ilimizin yüksek öğrenim öğrencileri açısından güvenli bir kent olmasını sağlamıştır.” dedi.

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