Üniversiteler Arası Karting Turnuvası Kahramankazan’da gerçekleştirildi

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), () – ANKARA’nın Kahramankazan ilçesi, Üniversiteler Arası Karting Turnuvası’nın (ÜNİKART) üçüncüsüne ev sahipliği yaptı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) koordinatörlüğünde düzenlenen turnuvada 7 üniversiteden 25 sporcu yarıştı. 2 etap halinde düzenlenen yarışlar oldukça çekişmeli geçti. Toplam 14 yarışta, takımlar dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de, turnuvayı takip etti. Başkan Ertürk, eşi Meral ve kızı Vildan Ertürk ile birlikte turnuva öncesinde karting aracına binerek deneme sürüşü yaptı. Turnuvada dereceye giren yarışmacılara kupa ve madalyaları törenle verildi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi 148 puanla birinci, Başkent Üniversitesi 132 puanla ikinci, Bilkent Üniversitesi ise 114 puanla üçüncü oldu.

‘ÜNİVERSİTELİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ’

Başkan Ertürk yaptığı konuşmada, Kahramankazan Belediyesi olarak üniversiteli gençlerden gelen spor, sanat, eğitim, bilim, kültür ve diğer alanlarda gelen taleplere destek vermeye çalıştıklarını belirterek, böylesine anlamlı bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını söyledi. Ertürk, "Kahramankazan ulusal ve uluslararası arenada önemli spor, sanat, bilim ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bu turnuvada onlardan bir tanesi oldu. Üniversitelerimiz ve üniversiteli genç kardeşlerimizin sürekli yanındayız” dedi.

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