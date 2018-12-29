Üniversitede Yaratıcı Yoklama ve Beyaz Şenlik sergisi

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 2. Sınıf öğrencileri tarafından açılan Yaratıcı Yoklama ve Beyaz Şenlik Sergisi büyük beğeni topladı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sergi Salonunda düzenlenen etkinliği; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, fakülte dekanları, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Özgün ve yaratıcı yoklama fikirlerinin tasarlanıp sergilendiği etkinlik büyük beğeni topladı.

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