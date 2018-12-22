Üniversitede 'Şeb-i Yelda' etkinliği

SİVAS, () - SİVAS Cumhuriyet Üniversitesinde "Şeb-i Yelda" kültürel etkinliği düzenlendi.

Üniversite kütüphanesinde düzenlenen programa Vali Salih Ayhan, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, il protokolü, üniversite yönetimi, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programda öğrenciler şiir ve türküler seslendirdi.

Programda konuşan Rektör Prof.Dr. Alim Yıldız, "Biz de bugün en uzun geceyi okumayla geçirelim dedik. Sivas'ta bazı yerlerde yapılıyor, daha önce kütüphanede de yapmıştık. Bundan sonra da inşallah üniversitemizde geleneksel olarak bu geceyi okumayla geçireceğiz. Şeb-i yeldâ'yı müneccimle muvakkit ne bilir, Mübtelâ-yı gama sor kim geceler kaç sâ'at. Muvakkit vakitleri ayarlayan demektir. Onlar bile bilmez, hasta olanlar bilir: Çünkü en uzun gece hastalık ve karanlık. Bir türlü sabah gelmez. Ama inşallah Türkiye aydınlık günlere doğru gidiyor. Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Katılımınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Her günümüz okumakla geçsin" dedi.

Vali Salih Ayhan ise, "Öğrencilerimizin okuduğu güzel şiirlerin üstüne bir kelam söylemek israftır diye düşünüyorum. Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak, Rabbim hiçbirimizin azmini, heyecanını eksik etmesin. Bir müminin, bir Müslüman'ın asla yeise düşmemesi lazım, ümitsizliğe düşmemesi lazım. Bu minvalde de üniversitemizin gayretleri bu manada. Biz sizlerden ümitvarız. Rektör hocam çok güzel bir program yapmış. En uzun gecede kitap sohbetleri ve kitap okumayla geçirmek. Programı düzenleyenlere ve siz katılımcılara teşekkür ediyorum. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin diyorum. Üniversite demek bu demektir. Bütün alanlarda; kültürde, sanatta bu ve benzer etkinlikleri yapabilmek Şu an içerisinde bulunduğumuz kütüphane de çok güzel olmuş. İlk defa geliyorum. Buralar sizlerle güzel, şiirlerle, ezgilerle, türkülerle buralar anlam bulur" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından programa katılanlara çekilişle 20 takım kitap seti hediye edildi ve akabinde programa kitap okuma ile devam edildi. Okuma salonlarında gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğinden sonra Vali Salih Ayhan, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca hazırlanan çorbaları sınavlara hazırlanan öğrencilere ikram etti.

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