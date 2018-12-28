Üniversitede insansız hava araçları konulu konferans

Fatih YILMAZ/TOKAT; () - TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOPÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından 'İnsansız hava araçlarının tarihsel gelişimi, kullanım alanları ve yasal mevzuatı' konulu konferans düzenlendi.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından Şehit Ferhat Kaya Konferans Salonunda İnsansız hava araçlarının tarihsel gelişimi, kullanım alanları ve yasal mevzuatı konularını ele alan konferans gerçekleştirildi. Konferansa Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Gökçe, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sefa Tarhan, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sefa Tarhan, insansız hava araçları üzerine son 10 yılda Türkiye'de hızlı bir gelişim yaşandığını vurgulayarak bu alanın mühendislik öğrencileri için bir iş fırsatı olarak değerlendirildiğini söyledi.

Konferans sonrası Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sefa Tarhan tarafından Mahmut Samet Sayım ve Doç. Dr. Tekin Susam'a teşekkür belgesi verildi.

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