Üniversitede bireysel gelişim semineri

ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAÇUMER) işbirliği ve ev sahipliğinde 'Bireysel Gelişim Farkındalık Semineri' yapıldı.

Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Bireysel Gelişim Farkındalık Semineri' yaşam, sağlık, aile koçu Dr. Müberra Kılıç tarafından verildi. Yaşam koçluğunu bireyin kendini 'bireysel gelişim' yönünden daha iyi tanıma, potansiyellerini keşfetme, hayatı anlamlandırma çabasını artırma ve bu yöndeki becerilerini geliştirme süreci olarak tanımlayan Dr. Kılıç, kendini geliştiren bireyin becerilerini çevresindeki insanlara dalga dalga yayarak sadece kendisine değil aynı zamanda tüm topluma fayda sağladığının altını çizdi.

Bireysel gelişimde en önemli faktörün bireyin kendisi olduğuna dikkat çeken Dr. Kılıç, bireysel farkındalığın bireyin gelişiminin başlangıç noktası olduğunu vurgulayarak, “İstek, öğrenme ve uygulamalarla ortaya çıkan bireysel gelişim farkındalığı önce kişinin kendinde başlıyor. Bu güç içimizde, keşfedilmeyi bekliyor" diye konuştu.

Kişinin en çok kendi iç sesiyle konuştuğunu ve en uzun ilişkiyi de kendisiyle yaşadığını belirten Dr. Kılıç'ın verdiği seminer, başta Gerontoloji Bölümü Sosyal Sorumluluk Projesi olan 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri olmak üzere yüksek lisans ve lisans öğrencileri tarafından da büyük ilgi gördü. Seminer sonrası Dr. Müberra Kılıç'a, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Çoban tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

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